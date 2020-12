3









Che sia la volta buona? Attorno a Luca Pellegrini c'è un'attenzione ancor più viva rispetto alla scorsa stagione, che pure sembrava legittimamente quella della consacrazione, del passaggio definitivo in casa Juve. Eppure, anche per motivi di bilancio, Fabio Paratici e il suo staff hanno preso la decisione di lasciarlo ancora crescere, maturare, correre altrove. Il prestito al Genoa, pure contestato dai tifosi, è sembrato una buona soluzione per tutti: per il ragazzo, che avrebbe avuto modo di trovare una continuità impossibile da avere a Torino; per la Juve, non esattamente convinta di poter puntare su di lui.



BINARI GIUSTI - 33 presenze nell'ultima stagione e mezzo, vissuta tra Cagliari e poi il Genoa. Lo stesso Genoa che domani sera la Juventus affronterà in campionato, con Luca Pellegrini in campo verosimilmente da titolare (anche a causa dell'infortunio prolungato di Mimmo Criscito, altro ex). Come racconta Calciomercato.com, l'avventura del terzino prosegue sui binari della continuità e la Juve lo osserva con interesse: "I bianconeri sono contenti del suo percorso e a gennaio non hanno intenzione di cercare una nuova destinazione sul mercato. L'obiettivo è continuare a far crescere il giocatore, in cui la Juve vede prospettive decisamente interessanti per il futuro".