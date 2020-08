6









Luca Pellegrini è già a Torino e non vede l'ora di vestire la maglia della Juventus. Il suo agente Mino Raiola è stato chiaro: o resta in bianconero o parte a titolo definitivo. Stop ai prestiti e lui ovviamente spera di crescere in bianconero. Da qualche giorno è arrivato in città ed oggi ha postato una foto con la fidanzata in centro, dove ha pranzato. Tra una settimana inizia la sua avventura alla Juve. Sarà aggregato al gruppo guidato da Andrea Pirlo e sarà, almeno inizialmente, l'erede di Alex Sandro.



FUTURO - Ma resterà alla Juve per tutta la stagione? Questo è ancora tutto da vedere. Il suo futuro, come quello di tanti altri bianconeri, dipende dalle offerte che arriveranno sul mercato. Pellegrini piace al Napoli che potrebbe accettarlo in un eventuale operazione che porterebbe a Torino Milik ma ancora non ci sono movimenti ufficiali in questo senso. Intanto lui inizia a scoprire Torino, nella speranza di tenersi stretto la Juve.