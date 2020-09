11









Dopo due giorni dalla sua esclusione dai convocati contro la Sampdoria, Luca Pellegrini è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Come riporta Calciomercato.com, il terzino sinistro di proprietà della Juventus è arrivato in città, dove il giocatore sosterrà le visite mediche di rito e in serata dovrebbe recarsi al centro sportivo di Pegli per tastare la base della sua nuova avventura. Pellegrini si trasferisce al Genoa in prestito secco,dove potrà continuare il suo percorso agli ordini di Rolando Maran, che lo aveva già allenato al Cagliari. Il Grifone che batte la concorrenza di Fiorentina, Parma e Atalanta.