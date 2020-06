ha le idee chiare sul suo futuro: non si vuole muovere dalla. Lalo segue da tempo e ha già provato a prenderlo quando il centrocampista classe '96 giocava nel Sassuolo. E' stato lui a voler tornare nella capitale dalla quale ora non vuole più muoversi. La clausola di 30 milioni attira i bianconeri e non solo (sul giocatore c'è anche il Psg), ma al di là della clausola Pellegrini ha ribadito la sua volontà di rimanere alla Roma.