La Juventus ha bisogno di rinforzare il suo reparto terzini e, prima ancora di affacciarsi sul mercato, deve fare i conti con chi ha già a disposizione. E dalla prossima annata, tornerà anche Luca Pellegrini, mandato in prestito al Cagliari dopo essere arrivato lo scorso luglio dalla Roma, nello scambio con Spinazzola. Il suo futuro, però, non è ancora scritto: la Juventus, infatti, si prenderà tutto il tempo necessario durante il ritiro per valutarne la sua posizione all'interno della rosa. Pellegrini cerca continuità, perciò la dirigenza bianconera dovrà valutare oltre alle proprie necessità, anche alle richieste del giocatore: classe '99, è alla sua prima stagione completa da titolare in Serie A.