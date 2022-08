Oggi all'Allianz Stadium diMassimilianoha presentato la gara di esordio di domani contro il QUI l'integrale) per il tecnico toscano anche uno sguardo sul mercato dove è appena uscito Luca Pellegrini. Queste le parole di Max:"Abbiamo 4 terzini. De Sciglio, Alex Sandro, Danilo e Cuadrado che può giocare anche lì. Abbiamo anche la fortuna di avere Danilo che può giocare a destra e sinistra come De Sciglio. Per Pellegrini ottima possibilità, lo ringrazio, 21 partite giocando bene. Piacevole sorpresa. Non puoi tenere 5 terzini. Ha avuto questa possibilità".