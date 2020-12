1









Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Graziano Pellé sarebbe uno dei nomi circolati per il nodo 'quarta punta' che attanaglia il mercato di gennaio della Juventus. Sui social, chiaramente, c'è chi non l'ha presa proprio a cuor leggero. Ricordando specialmente alcune dichiarazioni, risalenti al 2013, che misero il centravanti salentino contro la tifoseria juventina: "In Italia, ero infelice. A me piace l'onestà e in serie A c'è difficilmente. C'erano molte storie sulle le partite che la Juventus aveva comprato per essere campione. Questo non è il calcio sognavo", le parole di Graziano appena passato al Feyenoord.