3









E' un'occasione e come tale va trattata. Ma Graziano Pellé, di mestiere centravanti, è davvero un nome che gravita in orbita Juventus. Come racconta il Corriere dello Sport, l'attaccante si è svincolato proprio a Capodanno dallo Shandong Luneng. E dopo anni in giro per il mondo, non gli dispiacerebbe mica tornare in Serie A. Figuriamoci giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.



COSTO ZERO - Sarebbe l'opzione di esperienza per completare il reparto, il giocatore che accetterebbe di stare fuori e che potrebbe aiutare anche il gruppo. Pellé, in Cina, guadagnava 15 milioni netti a stagione; ha segnato 55 gol in 111 presenze con il cinese. E per ora è in vantaggio sugli altri candidati, tutto per una questione di tempo: se la Juve dovesse optare per un rinforzo immediato, sarebbe il primo nome raggiungibile in poco, pochissimo tempo.