Antonio Cassano ha analizzato il momento difficile della Juve: "Sono mesi che la Juve gioca male. Ha vinto la Supercoppa per fortuna, ma ha cercato di avere un'idea diversa e farci vedere qualcosa di nuovo - ha detto alla Bobo tv - Ma ad oggi è la più grande delusione di questa stagione: con quella squadra non può stare a -10 dall'Inter e tra l'altro sta anche rischiando il quarto posto. Pirlo è un innovatore e farà una grande carriera, ma al momento non sta facendo bene".