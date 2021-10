La Juventus, con 12 reti, è il peggior attacco tra le prime otto squadre nella classifica di Serie A. I bianconeri sono infatti settimi in classifica, ma sia le prime sei (Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta) che il Bologna alle loro spalle hanno segnato di più finora. E domani sera c'è una sfida dove il corto muso allegriano potrebbe non bastare. L'Inter è il miglior attacco del torneo, con i suoi 23 gol, e in casa non perde addirittura dall'anno scorso!

STRISCIA NERAZZURRA IN CASA - Dopo il derby col Milan perso sotto i colpi di Ibrahimovic il 17 ottobre 2020, infatti, l'Inter, tra Conte e Inzaghi, ha conseguito in campionato 20 risultati utili consecutivi: pareggio col Parma, poi 18 vittorie (tra cui il 2-0 alla Juve di Pirlo che fu fondamentale per le consapevolezze scudetto) e il pari con l'Atalanta di quasi un mese fa. Tutto questo segnando 3 gol a partita e subendone solo 16! Insomma, ad Allegri rischiano di non bastare la difesa a oltranza e le ripartenze. Lui stesso l'ha detto a più riprese: c'è da migliorare tecnicamente quando si deve decidere cosa fare del pallone. E quale palcoscenico migliore della Scala del Calcio?

I dati sull'Inter in questo inizio di campionato