Le parole di Daoudaa Sky:"Sono molto contento, era tanto tempo. Oggi era difficile, sono contento. Sono sempre disponibile per la squadra, abbiamo fatto molto bene. La vittoria è sempre bella, ora festeggiamo ma pensiamo alla prossima partita. È stato un momento difficile, sono stato tanto tempo fermo e non è stato facile. Oggi avevo energia, volevo dare tutto per la squadra, questo era il mio obiettivo. Sono entrato e volevo vincere questa partita. Quando ero in ospedale pensavo di smettere di giocare, ma quando sono venuto qui al Sudtirol ho pensato di poter tornare come prima. È un percorso lungo, ma passo dopo passo".