È stato un tema di dibattito, a tratti confuso. Ora sta assumendo chiarezza, e le squadre possono accordarsi, o meno se lo ritengono, con i propri giocatori in scadenza di contratto. È quanto hanno fatto Pedro e William con il Chelsea: secondo quanto riporta la stampa britannica, entrambi hanno esteso la permanenza a Londra fino alla fine della stagione, poi sarà addio. L’esterno spagnolo è destinato a vestire la maglia della Roma, che ha trovato i giusti argomenti per portarlo nella Capitale. Il brasiliano, accostato anche alla Juventus, è conteso soprattutto in Premier League tra Tottenham e Arsenal.