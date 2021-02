Secondo quanto riporta Il Daily Mirror la Juventus ha una pazza idea per la prossima stagione: si chiama Marcus Rashford, classe '97 del Manchester United che si è guadagnato un posto nell'attacco dei Red Devils a suon di gol in maglia biancorossa. Secondo la stampa inglese i bianconeri lo hanno messo davvero nel mirino, magari per il post Ronaldo. Non solo Juve però, perché sul giocatore ha messo gli occhi anche il Barcellona.