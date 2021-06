Il grande sogno per l'attacco della Juventus è Gabriel Jesus! Classe '97, l'attaccante del Manchester City era già stato accostato ai bianconeri in passato. In estate, secondo La Gazzetta dello Sport, le due squadra potrebbero provare a mettere in piedi una trattativa se i Citizens dovessero prendere Harry Kane dal Tottenham. L'idea della Juve è quella di un prestito con un diritto di riscatto a lungo termine, per spalmare il pagamento su più anni.