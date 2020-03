La Juventus punta al restauro, specialmente nel reparto offensivo. Così, come riporta Tuttosport, il nome per mettere la ciliegina sulla torta al tridente bianconero potrebbe essere Harry Kane del Tottenham. Il centravanti degli Spurs ne esce dalla peggiore annata della sua carriera, almeno da quando è al top, complici anche i problemi fisici che ne hanno rallentato il campionato. Così, per rifondare la squadra agli ordini di José Mourinho, Kane potrebbe essere sacrificato: il prezzo, comunque, resta alto, circa 150 milioni di euro. Anche la concorrenza sarà un aspetto su cui doversi scontrare, qualora la Juve cercasse davvero l'affondo.