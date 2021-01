9









La Juve è pazza di Weston McKennie. L'americano si è inserito benissimo nell'ambiente, nella squadra e nel cuore dei tifosi e lì ha fatto breccia più che in ogni altro luogo. Del resto, l'abbiamo visto in questi mesi, proprio l'inserimento deciso e puntuale è la sua arma migliore, quella che cambia la Juve, che la rende più bella, pericolosa e vincente. Torino, Barcellona e Milan sono le vittime più illustri, ma sono soprattutto i gol più pesanti del texano che si è preso la Juve per non lasciarla più. IL FUTURO - Arrivato sotto traccia nel mercato estivo si è rivelato un colpo assoluto. Scovato allo Schalke 04, la Juve ha chiuso un affare creativo anche se non poco dispendioso: 4.5 milioni già versati, con obbligo di acquisto al raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati per 18.5 milioni di euro. A questi si aggiungono eventuali 7 di bonus. Un colpo già in parte ripagato visto l'impatto, perché oggi è il miglior centrocampista per rendimento nella rosa di Pirlo e per incidere gli basta davvero poco. Gol, assist, corse, recuperi e un atteggiamento che fa ben sperare anche per il futuro. Ecco perché la Juve ha già preso la sua decisione: lo riscatterà. E lo ha anche comunicato agli agenti, un'intenzione da far diventare realtà.