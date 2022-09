Non solo all'Allianz Stadium, dove la serata disi è conclusa con una contestazione aperta. Anche sui social i tifosi dellahanno scaricato tutta la loro amarezza - spesso tramutata in rabbia - per la sconfitta contro il, che complica tremendamente il cammino europeo della squadra. Facilmente prevedibile, anche alla luce della gestione del match, il ritorno in tendenza dell'hashtag, con il tecnico livornese considerato da molti la causa principale del tracollo odierno, arrivato dopo un inizio di gara tutto sommato positivo con il gol nei primi minuti di Arek Milik. La richiesta del popolo bianconero, quindi, sembra essere unanime: bisogna cambiare strada, e farlo subito in un modo o nell'altro, prima che sia troppo tardi.