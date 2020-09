Tra la necessità di vendere e la voglia di battere un ultimo colpo, continua a mettersi di mezzo Sami Khedira. La sua situazione è arcinota: da tempo è considerato fuori dalla nuova era bianconera targata Andrea Pirlo, solo che lui non ci sente e per ora fa resistenza. Il club si è spinto fino ad offrire una buonuscita da 2,5 milioni di euro, quasi la metà dei 6 che deve percepire da contratto, in scadenza nel 2021. Ma fino a questo momento, il tedesco ex Real Madrid volta le spalle, continua a rifiutare e gioca al rialzo, chiedendo quasi la cifra intera. Un braccio di ferro che sta snervando l’intera piazza juventina, che ha definitivamente perso la pazienza. C'è addirittura chi dice di prendere esempio da Nainggolan, vicino e desideroso di tornare al Cagliari pur di abbassarsi lo stipendio...



