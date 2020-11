Non ci è riuscita in estate, ci riproverà a gennaio. La Juventus non ha ancora chiuso i conti con Sami Khedira, che ha rifiutato qualsiasi proposta di risoluzione contrattuale avanzata dal club bianconero. Niente 50% dell’ultimo anno di contratto, lui ha sempre preteso l’intera somma tappandosi le orecchie anche dai timidi interessamenti di club di Premier League e Bundesliga. Come riporta Tuttosport, Fabio Paratici proverà a mettere la parola fine al caso Khedira a gennaio, sperando magari in un assist dal mercato che possa ammorbidire la posizione del’ex Real Madrid.