Benjamin, esterno del Bayern, si è confessato così ai microfoni di Téléfoot: "Mi sono fatto molte domande durante l'estate. Ho ricevuto chiamate da diversi club, poi ho parlato con Julian Nagelsmann, con il quale ho un buon rapporto. Mi ha fatto capire che avrei avuto un ruolo importante nei suoi piani. Futuro? Forse un giorno andrò in uno di questi club che erano interessati, non si sa mai, ma ora penso solo al Bayern".Pavard ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. A un anno dalla fine del suo contratto, Pavard, già seguito e contattato dalla Juventus nel recente passato (quello bianconero è uno dei club 'interessati' di cui parla nell'intervista), potrebbe rappresentare il giocatore giusto dal quale ripartire, per qualità ed esperienza.