Paura, seppur a distanza, per l'exMario. Secondo quanto riportato dall'Equipe, nella serata di ieri tre malviventi incappucciati si sono introdotti nella casa del giocatore del, muniti di pistole, minacciando e legando tre donne, per poi fuggire con un ricco bottino di gioielli, articoli di abbigliamento e oggetti in pelle, per un valore complessivo di circa 300.000 euro. L'ex bianconero non era presente perché impegnato con ilnelle gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar, ma è stato subito raggiunto dalla notizia.