La Juventus non ha fatto ancora in tempo ad accogliere Federico Chiesa a Torino, che per un attimo rischia già di perderlo mentre sta giocando con la maglia dell'Italia contro l'Olanda. L'ex esterno della Fiorentina si è accasciato dolorante poco dopo il gol del pareggio dell'Olanda (Van de Beek ha risposto a Pellegrini). Il c.t. Mancini ha mandato Moise Kean a scaldarsi, ma alla fine Chiesa ha resistito e sta continuando il match, attualmente sull'1-1. Resta da capire cosa abbia accusato il giocatore azzurro (e neobianconero), se un fastidio muscolare o magari di stomaco.