Prima di fare qualsiasi ragionamento approfondito bisogna attendere il nuovo direttore sportivo (probabilmente Cristiano Giuntoli, anche se non è del tutto escluso che la situazione possa rimanere così com'è). Intanto, però, laha già un nome cerchiato in rosso sulla lista degli obiettivi di mercato ed è quello del difensore spagnolo, che da parte sua, stando a quanto riferito da Tuttosport, avrebbe già espresso sia la volontà di cambiare aria che il gradimento per la destinazione bianconera.Ora non rimane che convincere il, che è forte di una clausola rescissoria pesantissima, da ben 65 milioni di euro, ma rischia di perdere il giocatore a zero tra un anno, alla scadenza di un contratto che non sembra rinnovabile. Il club spagnolo non vuole svendere, ma sa anche di non poter forzare troppo la mano. E la Juve, per quanto possibile, vorrebbe accelerare, ben consapevole che Pau Torres ha estimatori in mezza Europa a cominciare dal, che lo aveva già cercato e potrebbe riprovarci. Molto probabilmente se ne parlerà a giugno, non appena si sarà definita la "squadra" dirigenziale bianconera.