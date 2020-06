Patto tra Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i due hanno raggiunto un 'patto': mettere tutto da parte e testa solo sul campo per un finale di stagione infuocato. Vincere, insieme, e solo a bocce ferme valutare il da farsi per il futuro, tra la volontà della Juve di privarsi di lui e quella di Higuain di restare fino al termine del contratto (2021): le esigenze di cassa dei bianconeri e l'ingaggio da 7,5 milioni di euro dell'attaccante costituiscono un ostacolo in vista di una possibile separazione, ma con un grande finale di stagione la situazione sarà più fluida per tutti e sarà più semplice da gestire. Il Pipita piace a ​D.C. United e River Plate su tutti ma ci sono anche alcune squadre di Premier.