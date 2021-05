Secondo quanto riportato da Repubblica, Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli hanno fatto un patto: CR7 non resterà in bianconero se la squadra non dovesse centrare l'obiettivo Champions League. In questo senso, la Juve non farà resistenza se da Cristiano dovesse arrivare la volontà di lasciare Torino e di proseguire la sua carriera in una squadra diversa. Resta ancora un anno di contratto a cifre alte (che altri non replicherebbero), ma Cristiano può anticipare i saluti.