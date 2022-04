Tuttosport apre con un titolo sul rapporto tra Allegri e la Juventus, che non è in dubbio nonostante l'attuale allenatore bianconero stia raccogliendo risultati analoghi a quelli del suo predecessore. "Patto segreto", scrive in prima pagina, il futuro di Allegri "non è a rischio" perché in dirigenza vedono una crescita. Il Corriere dello Sport si concentra sugli arbitri: "Arbitri da scudetto? Lo sprint finale aperto a 4 squadre mette in crisi Rocchi". Un'intervista esclusiva di Totti, invece, apre la Gazzetta dello Sport.



