Secondo Il Corriere dello Sport, ci sarà presto un patto tra Massimiliano Allegri e Paulo Dybala, ormai destinato a lasciare la Juve a fine stagione. L'allenatore chiederà sempre il massimo all'attaccante argentino, nonostante sia ormai sicuro il suo addio a giugno. La volontà del giocatore, d'altra parte, è comunque quella di non risparmiarsi in questi ultimi mesi in bianconero, per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi prefissati.