L'ultimo periodo era stato decisamente positivo per lui, non lo è stata altrettanto la prestazione di ieri. Anche Adrienha vissuto una serata da dimenticare nel match tra, addirittura "una partita da spettatore" per La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un sonoro 4.5: "Assente per quasi tutti i 90', apre voragini in cui s'infila. Una notte in affanno". Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "Il primo recupero poderoso fa ben sperare, ma la verve si spegne presto e l'argine cede". Mezzo punto in più da Tuttosport: "La sua fisicità potrebbe tornare molto utile nei duelli, infatti si fa vedere qualche volta in fase di copertura ma non spinge abbastanza. Poi viene surclassato dalla tecnica e dalla velocità dei portoghesi".Anche per noi de ilBianconero.com la sua prestazione è stata da 5: "Non 'sgasa' neanche, si ferma a una partita piatta, provando a tenere su Joao Mario ma costantemente aggirato dalla qualità palla al piede del Benfica. Motore ingolfato".