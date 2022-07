Nicolòè volato in Portogallo insieme allae quella di oggi sarà già una giornata chiave, per il tema mercato. C’è curiosità, infatti, nel vedere se, questa volta, il calciatore scenderà in campo o se, come nella prima amichevole precampionato, guarderà i compagni dalla tribuna. Ufficialmente si parla di lombalgia, ma le voci su uno stop legato alle trattative con lasono sempre più insistenti.D’altronde, come riporta calciomercato.com,: “l’intesa tra le parti è vicina: si sta lavorando sulla base di un contratto da 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili e altri legati agli obiettivi della squadra di Allegri”.La partenza del calciatore per la penisola iberica, però, restituisce anche la distanza, che ancora c’è, tra Juventus e Roma. I bianconeri hanno provato ad inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche, opzione rispedita al mittente dai capitolini.