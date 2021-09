Quasi 200 milioni di euro di rosso. Da un calcolo di Calciomercato.com, con l'analisi dei dati relativi alla semestrale al 31 dicembre 2020 - che parlavano di un rosso di 113,7 milioni di euro - e le cifre rese note da Exor lo scorso 30 giugno (-77 milioni), viene fuori una cifra vicina ai. Ad ufficializzarlo sarà il prossimo CDA della Juventus, che - in attesa di comunicazioni dal club - potrebbe tenersi la prossima settimana.Sarebbe un vero e proprio passivo da record per il club bianconero. Che è frutto del crollo dei ricavi dovuto alla pandemia e all'assenza di ingressi dallo stadio per parecchi mesi - qui lo studio -;Poi resta da capire come saranno "accolti" i 90 milioni di euro di stipendi risparmiati nell'annata 2019/2020 e slittati sul bilancio 2020/2021. Insomma: è il tempo dei conti. In attesa di ricevere soldi freschi e ossigeno per le casse.