Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati ulteriori passi in avanti della Juventus sul fronte. Il centrocampista belga è stato praticamente bloccato dai bianconeri, che potrebbero pagare un piccolo indennizzo al Borussia Dortmund per liberarlo in queste ultimissime ore di mercato. La Juve, a questo punto, non andrebbe più su Pjanic, che resta ai margini del mercato dettato da Cherubini. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerata definitiva per portare Witsel a Torino, con il placet di Allegri.