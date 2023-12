A poco più di 24 ore dal fischio di inizio della sfida dell'Allianz, inevitabilmente, le attenzioni dellaricadono tutte sul match contro la Roma, dove sarà imperativo fare bottino pieno. Ma non si può non pensare anche al mercato, che tra poco meno di una settimana riaprirà i battenti per la sessione invernale. Dalle parti della Continassa, ma in queste ore ce n'è uno che più degli altri sta facendo parecchio rumore.- Il riferimento va al talento dello Shakhtar,, giocatore ucraino che farebbe comodo per le strategie offensive di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riportato pochi istanti fa da Fabrizio Romano però, sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse del Napoli, che vorrebbe prenderlo al posto di Elma. C'è dell'altro però, perchè i bianconeri avrebbero già preparato da tempo un'per il giocatore, bisogna però capire quali siano le reali intenzioni della società bianconera.