Paulo Dybala e la Juve. Un rapporto che continuerà, e che sembra destinato a durare davvero a lungo. L'attaccante argentino, oggi con la fidanzata in vacanza sul lago di Como, ha lasciato l'onere al suo agente Jorge Antùn. Che anche oggi ha avuto contatti con la dirigenza bianconera per definire quanto prima un rinnovo di contratto ormai scritto.



LA NOTIZIA - Scrive Calciomercato.com: "Contatti ieri, contatti oggi. Mentre Dybala si godeva una giornata sul lago di Como con la sua fidanzata Oriana Sabatini, ci pensava Jorge Antun a portare avanti le discussioni con la dirigenza bianconera". Discussioni che riguardano essenzialmente l'ingaggio che Dybala andrà a percepire dalla prossima stagione. L'intenzione della Joya è quella di traslare la sua importanza in campo nei numeri del contratto: dunque, guadagnare più di tutti, eccetto sua maestà Ronaldo. La Juve ha accolto la sua volontà e pareggerà (o supererà) il salario di Matthijs de Ligt, fermo sui 12 milioni di euro. Le intenzioni ci sono tutte: mancano solo le firme.