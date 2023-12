Passi in avanti in casaper ildi Gleison. Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, negli ultimi giorni il club bianconero ha avuto modo di approfondire la questione con l'entourage del brasiliano, giungendo alla consapevolezza che per l'accordo è solo questione di tempo: per i dettagli si dovrà aspettare l'anno nuovo, ma la fatidica stretta di mano può arrivare anche prima. Il nodo principale della trattativa è quello relativo all'ingaggio, che potrebbe essere rimodulato attraverso dei bonus per trovare un compromesso tra le richieste al rialzo del difensore e le esigenze di bilancio della Vecchia Signora.