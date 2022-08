Il nome di Memphis Depay è destinato a fare ancora rumore all'interno degli uffici della Continassa, con i dirgenti bianconeri che stanno cercando di capire quale sia la mossa migliore per arrivare all'attaccante del Barcellona. C'è grande ottimismo però, perchè come riportato anche dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero fatto ulteriori passi in avanti, avvicinando in maniera sensibile l'ex Lione alla Mole Antonelliana. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare.