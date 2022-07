Nicolòsarà uno degli osservati speciali della tournée negli Stati Uniti della. Sotto l'occhio attento di Massimiliano Allegri, il centrocampista classe 2001 sarà valutato e il suo futuro deciso. Dopo l'ottima stagione giocata in Serie b con la maglia della Cremonese, la speranza del calciatore è quella di potersi riconfermare in maglia bianconera.Intanto, la dirigenza bianconera continua i contatti con l'entourage di Fagioli. Si registrano piccoli passi avanti, che lo avvicinano alla firma sul rinnovo di contratto, ad oggi in scadenza nel 2023.