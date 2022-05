Non solo Pogba. Nell'incontro avvenuto tra le mura della Continassa, la dirigenza della Juventus ha lavorato, insieme all'avvocatessa Rafaela Pimenta, al rinnovo di de Ligt e, secondo la Gazzetta dello Sport, si registrano sostanziali passi in avanti: " I dialoghi per prolungare con l’avvocato Rafaela Pimenta hanno permesso di approfondire i temi legati a questo importante rinnovo. L’impressione è che sia vicino il traguardo per una firma sino al 2026. Il nuovo accordo prevede che la clausola da 120 milioni di euro scenda in maniera sostanziale, mentre vanno concordati al dettaglio i termini del nuovo stipendio: ora guadagna 12 milioni, ma l’idea è di scendere sotto tale soglia. Non va mai dimenticato che l’a.d. Maurizio Arrivabene ha la missione di contenere i costi del monte stipendi".