Laha in programma un appuntamento con il Sassuolo per proseguire la trattativa per portare a Torino Davide. Il centrocampista individuato come rinforzo ideale per la Vecchia Signora. Anche di questo si è parlato ieri a Milano nell'incontro tra Manna e Massimiliano Allegri. Come riferisce Tuttosport dopo l'incontro tra Manna, Calvo e Carnevali dello scorso martedì ce ne sarebbe un altro in programma entro la fine di questa settimana per fare ulteriori passi avanti verso la chiusura.L'ostacolo maggiore è certamente la richiesta del Sassuolo che non vorrebbe scendere sotto i 40 milioni inizialmente richiesti. Per questo la Juventus offre due contropartite: Koni De Winter e Dean Huijsen entrambi difensori, uno reduce dal prestito all'Empoli, l'altro reduce dalla spola tra Primavera e Next Gen. Inutile girarci attorno però c'è ancora distanza tra le due parti. Proprio per questo l'agenda si infittisce, la Juventus vuole chiudere e sbaragliare la concorrenza.