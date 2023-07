Dopo una lunga trattativa con la Lazio, Claudio Lotito sembra aver preso una scelta definitiva sull'operazione Pellegrini. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, i biancocelesti si sarebbero tirati fuori dalla corsa per via delle richieste della Juve, considerate eccessive. Questo favorisce l'avanzata del Nizza, che si è inserito nei giorni precedenti e sarebbe disposto a mettere sul piatto 8 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino.