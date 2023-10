Da via Roma a Piazza San Carlo, dalla Gelateria Biraghi al Caffè Torino e Piazza Carignano: sono i luoghi nel cuore della città dove i giocatori bianconeri amano trascorrere il loro tempo libero, posti di classe e lontani da occhi indiscreti. In attesa del grande evento celebrativo di questa sera al PalaAlpitour, è Tuttosport a raccontare una "passeggiata" tra questi luoghi, fino a via Roma e all'agorà dove si radunano coloro che lala vivono dentro l'anima, ovvero, ritrovo per i tifosi della Vecchia Signora provenienti da tutta Italia, che poi spesso e volentieri si allungano fino allo Store ufficiale di via Garibaldi. Tra i passanti anche Hans, uno che i colori bianconeri li conosce fin dalla più tenera età: "Stasera tutti noi che siamo rimasti ad allenarci saremo alla grande festa della Juventus", la sua confidenza.