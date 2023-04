Dopo la grande paura, adesso Wojciech Szczesny sta bene. La situazione era già sotto controllo nel post partita di Juve-Sporting Lisbona, dove il polacco si era presentato ai microfoni per tranquillizzare tutti.Il portiere, uscito in lacrime giovedì dopo le palpitazioni in campo, si è preso una giornata di riposo per ritrovare quella serenità che era venuta meno dopo l'accaduto.SUBITO IN CAMPO - Da oggi però,In ogni caso, lo staff ha già deciso che non giocherà con il Sassuolo, anche perché a prescindere da quanto successo, la Juve ad aprile disputerà in tutto nove partite e un ricambio anche tra i pali era già previsto. Possibile rientro quindi, riferisce Tuttosport, perPassato lo spavento, adesso Tek può tornare a pensare solo al campo, per chiudere in bellezza una stagione che per il polacco è sicuramente positiva, con 13 clean sheet in 21 partite di campionato.