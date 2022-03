La Juventus questa sera è attesa da una sfida di valore assoluto contro il Villarreal in Champions League all'Allianz Stadium. Tuttavia la Vecchia Signora è attesa dalla sfida non solo per agguantare il quarti di finale e quindi per provare a riportare in alto Madama ma anche per una questione economica. Visto che il bilancio della Juve si chiuderà in rosso.



LE CIFRE - Come riferisce Tuttosport la Juventus nella fase a gironi tra partecipazione, risultati, coefficiente Uefa e pool market ha già incassato 76 milioni, una cifra che la pone al nono posto assoluto della classifica dei ricavi. Questo non basta però. Se la Juventus questa sera riuscisse ad eliminare il Villarreal intascherebbe circa 20 milioni di euro.



AGGIUNTE - Al passaggio del turno però andrebbe aggiunto anche un possibile approdo successivo alle semifinali, che da solo vale 12 milioni. A questi andrebbero chiaramente aggiunti gli introiti derivanti dalle partite allo Stadium. Questa sera l'incasso solo dallo stadio saranno di 4 milioni e mezzo ad esempio. Passare il turno non solo per scrivere la storia, ma anche per risanare il bilancio.