Rinnovi vicini per Blaise Matuidi e Juan Cuadrado: pedine fondamentali della Juve di Sarri, sono pronti a prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2020. Lo riferisce Tuttosport in edicola questa mattina. Due rinnovi che non sembravano così scontati, soprattutto in estate. A partire dal francese: Blaise non era infatti tra i principali candidati alla permanenza in bianconero, tutt'altro. Con le unghie, con i denti, con i 'no' secchi, Matuidi si è ripreso la Juventus e ha convinto Maurizio Sarri. Capitolo a parte per Cuadrado: il colombiano ha accettato il ruolo di jolly, l'ha fatto senza battere ciglio. E la Juve ora può premiarlo con il rinnovo.