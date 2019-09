Il gruppo dei non convocati in Nazionale si è riunito oggi al Training Center della Continassa per allenarsi, in vista del prossimo impegno della, caldissimo, in casa della Fiorentina. Questo il recap del club bianconero, che ha sottolineato come Mauriziofosse presente per l'occasione:"Pomeriggio a ranghi misti al JTC. Ai bianconeri rimasti a Torino, si sono aggregati anche alcuni ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 19 per partecipare a una partitella a tempi ridotti.La squadra continuerà il proprio lavoro nel pomeriggio di domani".