La Juventus si è allenata questo pomeriggio alla Continassa verso la sfida di Crotone, ancora ignara delle condizioni di Cristiano Ronaldo (è positivo al Coronavirus, ecco le ultime) . Di seguito, il comunicato dei bianconeri."​Comincia ad entrare nel vivo la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato. Sabato sera i bianconeri sono infatti attesi dall’appuntamento in casa del Crotone. Per preparare la trasferta allo “Scida”, gli uomini di Andrea Pirlo sono scesi in campo questa mattina al JTC: seduta a base di lavoro fisico e partitelle. Anche domani, mercoledì 14 ottobre, allenamento fissato al mattino".