Partitella mattutina per i giocatori dellaal lavoro alla Continassa, in vista del big match di giovedì sera contro il Napoli. L'allenamento è entrato nel vivo proprio con una sfida sul campo tra due formazioni bianconere, aggiudicata da quella composta da Perin, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Dybala e Kean. A farlo sapere è stato il vice di Szczesny, che su Instagram ha condiviso un post annunciando la vittoria della sua squadra: "The right way to start the year? Winning!", ha scritto il portiere bianconero.