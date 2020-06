In partenza. Con rigorosa mascherina e in giacca, cravatta e divisa ufficiale. Ritorna la Serie A e ritorna anche la Juventus: questa sera, i bianconeri sfideranno il Bologna al Dall'Ara. Appuntamento alle 21.45.



LA PARTENZA - Maurizio Sarri ha preferito partire soltanto questa mattina alla volta dell'Emilia, dove Mihajlovic attende e sogna uno sgambetto all'amico toscano. Un breve viaggio in aereo, dunque il mini ritiro: una volta conclusa la riunione tecnica nel pomeriggio, ecco la partenza verso lo stadio. Torna la Serie A, e stavolta non si ferma più.