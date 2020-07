Precedenti favorevoli per la Juve contro la Sampdoria, avversaria nella prossima giornata di campionato, domenica alle 21.45 all'Allianz Stadium.



Come ricordato da Opta, infatti, la Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.9 di media a match).