Serve tempo. E pazienza. Ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione immediata per l'addio di Aaron Ramsey dalla Juventus. Come racconta Calciomercato.com, il gallese è ormai fuori dai piani di Allegri, che ha provato a valorizzarlo e invece ora attende solo l'addio per poter portare altro materiale (e un altro centrocampista) alla sua rosa.Secondo CM, i bianconeri vorrebbero procedere con una cessione. Ma le turbolenze tra le parti indicano prudenza e portano alla risoluzione contrattuale. Cherubini ne sta parlando con i suoi agenti, il problema è economico.