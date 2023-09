La Juve è partita bene in campionato con tre vittorie ed un pareggio che consente ai bianconeri di essere secondi in classifica dietro solo all'Inter ancora a punteggio pieno. Una novità per Allegri visto che spesso in carriera ha avuto inizi complicati. Solo tre volte il tecnico è riuscito a fare meglio, tutte e tre con la Juve. Questo è successo nelle stagioni 2014/2015, 2017/2018 e 2018/2019, quando la sua squadra riuscì a fare 4 vittorie su 4. Lo riporta